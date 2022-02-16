Четвертый в мире человек избавился от ВИЧ после пересадки стволовых клеток

Врачи Нью-Йорка пересадили стволовые клетки и сделали переливание пуповинной крови ВИЧ-инфицированной женщине, что помогло избавить ее от заболевания. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Пациентка средних лет стала четвертым жителем планеты, которому удалось справиться с вирусом иммунодефицита человека. Через четыре года после выявления у американки ВИЧ медики диагностировали новый недуг — лейкемию. Однако врачам удалось помочь женщине.

«Все выглядит очень обнадеживающе», — заявил лечащий врач жительницы США Маршал Глесби.

Врачи использовали стволовые клетки родственника женщины с редкой генетической мутацией, препятствующей размножению вируса. Вторым этапом стало переливание пуповинной крови от новорожденного. У пациентки не наблюдается признаков ВИЧ с 2020 года, в связи с этим она больше не проходит антиретровирусную терапию, передает телеканал «360».