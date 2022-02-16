Силовики задержали экс-прокурора Новосибирской области по делу о взяточничестве

Правоохранители задержали бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева. мужчине предъявили обвинение во взяточничестве, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, злоумышленник получал взятки от представителей криминальных кругов и владельцев самого крупного в Новосибирске торгового центра «Восток». Фалилеев получал деньги за свое покровительство и решал вопросы с проверками.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело и задержали. Напомним, что Владимир занимал свою должность с мая 2015 года, но спустя три года ушел в отставку. Причиной тому стали результаты проверок Генеральной прокуратуры РФ.