«Это в фольклор». В России высмеяли попытки западных СМИ предсказать начало войны с Украиной

Очередной несбывшийся прогноз западных СМИ о начале войны между Украиной и РФ в ночь на 16 февраля позволил российским политикам поупражняться в остроумии.

Так, первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев написал в Telegram ироничный пост, в котором пожалел западных пропагандистов.

«Россия опять не явилась не войну. Очевидно, это начинает нешуточно напрягать. Очередной план мистера Фикса псу под хвост. Нет,ну это в конце концов уже наглость», — отметил депутат.

Ранее британская газета The Sun предсказала точное время «российского вторжения» на Украину. Оно, по их данным, должно было начаться 16 февраля в 3:00 мск. Однако под утро статья была отредактирована. Журналисты были вынуждены признать, что информация, якобы предоставленная источниками в американской разведке, оказалась ложной.

«Холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным», — написали они.

А вот воздух в Киеве в ночные часы все же наполнился звуками. Только не боевых действий, а гимна СССР. Неизвестные включили его на центральной площади Киева — Майдане Незалежности — ровно в момент предполагаемого нападения России.

Во время трансляции с Майдана внезапно прозвучал гимн СССР. Прямой эфир под названием «Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса» решил запустить Reuters.



Ожидаемого ночного вторжения так и не произошло, но саундтрек к нему зазвучал

Впрочем, британцы в обновленной статье продолжили настаивать на своем — нападение РФ неминуемо. Правда, на этот раз новой «точной» даты называть не стали и ограничились фразой «в любое время».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, которая в последнее время реагирует на любые информационные вбросы с изрядной долей сарказма, вновь не удержалась от ироничного комментария. Она назвала The Sun, а также американское агентство Bloomberg и газету The New York Times средствами массовой «дезинформации». И попросила журналистов этих изданий в ближайшее время огласить РФ график «вторжений» вплоть до конца 2022 года.

«Хотелось бы спланировать отпуск», — пояснила дипломат.

Иронию Захаровой тут же оценил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. На странице в Instagram он заявил, что шутки являются самым «здравым ответом на дурацкие фейки».

«Президент России ответил на все вопросы. Так что, за "графиком вторжений" — это не к нам, это в фольклор [к западным СМИ]», — подчеркнул глава региона.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тоже не преминул возможностью пошутить и посоветовал украинцам «завести будильники» после очередного фейка британцев о «российском вторжении».

Напомним, западные СМИ уже несколько раз переносили предполагаемую дату атаки России. Сначала они предполагали, что «вторжение» произойдет в начале января, затем перенесли день X на вторую половину того же месяца. После появилась информация о 16 февраля. А накануне командующий ОСС Александр Павлюк озвучил еще одну дату — 20 февраля. Тогда же, напомним, должны закончиться зимние Олимпийские игры в Пекине.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков череду провальных попыток предсказать якобы неминуемую войну между Россией и Украиной назвал «монументальным политическо-медийным фейком».

«В странном, мягко говоря, свете выставили себя все: разведка США с ее в очередной раз ложными данными, президент США, который эти данные озвучил, <...> [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон, который, по пафосному выражению Daily Mail, "лихорадочно спасал мир", хотя этого никто не заметил, британская и немецкая пресса, размещавшая карты с выдуманными направлениями главных ударов со стороны России», — констатировал сенатор.

Истерию Лондона по поводу «российской агрессии» высмеяли даже на Западе. Так, британская газета The Times сегодня утром опубликовала карикатуру, на которой Джонсон держит на руках главу МИД Элизабет Трасс, а та в свою очередь голыми руками закрывает дуло российского танка. Премьер при этом кричит: «В наших руках безопасность Запада!»

«Вот они — эти герои, спасшие Европу от войны. Вот кто остановил российские танки на украинской границе!» — со смехом прокомментировал картинку политолог Владимир Корнилов.

Но несбывшийся прогноз о начале войны не остудил пыл тружеников пера из The Sun. Сегодня газета выпустила статью, в которой предположила, что Москва не ограничится захватом одной только Украины и якобы продолжит наступать на Запад. Следом за Киевом журналисты предрекли «вторжение» в Латвию, Литву и Эстонию.