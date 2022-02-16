Президент Бразилии Болсонару почтил память советских солдат в ходе визита в Россию

Президент Бразилии Жаир Болсонару возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в ходе дипломатического визита в Москву. Об этом сообщают РИА Новости.

Корреспондент подчеркивает, что таким образом бразильский лидер почтил память советских воинов, которые погибли во время Великой Отечественной войны.

Напомним, что Болсонару впервые посетил Россию с момента вступления на пост президента страны. Основной целью поездки политика в Москву было укрепление торговых связей и коммуникации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дополнила, что политики обсудили взаимное сотрудничество в военно-технической сфере, сообщила «Национальная служба новостей».

При этом сайт 360tv.ru обратил внимание, что визит Болсонару в Москву пытался сорвать Вашингтон.