Украина больше не будет закупать белорусские калийные удобрения

Украина решила отказаться от белорусских калийных удобрений. Об этом сегодня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

На встрече с украинским политиком Александром Морозом белорусский лидер сообщил, что Киев попросил США заместить этот важный сельскохозяйственный товар. Однако, по словам Лукашенко, американцы отказали, так как сами они по большей части закупают калий в Канаде, передает издание «EurAsia Daily».

Президент Белоруссии также выразил недоумение по поводу недальновидности и явной экономической убыточности такого решения. Ведь огромные расходы по транспортировке в разы увеличат стоимость калийных удобрений для украинских производителей сельскохозяйственной продукции.