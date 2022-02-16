Первоклассник получил сотрясение мозга после падения наледи с крыши в Тихвине

Ледяная глыба обрушилась с крыши здания на первоклассника в Тихвине. Мальчик серьезно пострадал и был доставлен в больницу.

По предварительным данным, у юного пациента диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Медики оценивают состояние школьника как средней степени тяжести. Специалисты оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Подобные инциденты не редкость и в соседнем Санкт-Петербурге. Там местные жители вынуждены ежедневно рисковать жизнями, передвигаясь по улицам. Коммунальные службы не выполняют свою работу должным образом, из-за чего город завален снегом, а с крыш угрожающе свисают массивные сосули. Однако губернатор Северной столицы Александр Беглов не спешит решать проблему, оставляя без внимания опасные условия.