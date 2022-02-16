Зюганов вернулся к работе после выписки из больницы

Лидер Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов выписан из Центральной клинической больницы Москвы. Об этом сообщил сам политик.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов 11 февраля рассказал, что Зюганов находится в ЦКБ с симптомами ОРВИ. Компьютерная томография не показала поражения легких. Он остался в больнице для профилактики.

«Да. Меня выписали. Чувствую себя нормально. Занимаюсь работой», — сообщил Геннадий Зюганов РИА Новости.

В ЦКБ также попал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был госпитализирован из-за заражения коронавирусом.