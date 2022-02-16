Бизнесмен Евгений Пригожин подал иск к фонду Bellingcat

Предприниматель Евгений Пригожин обратился в Гагаринский районный суд Москвы с требованием удалить из Сети не соответствующие действительности сведения. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Иск подан к владельцу портала «Пикабу» Максиму Хрящеву и фонду «Беллингкэт» (Stichting Bellingcat; СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Документ направлен в суд 15 февраля. Основанием для заявления стал вброс о финансировании и владении истцом «ЧВК Вагнера».

«Юридическая служба компании "Конкорд" выражает надежду, что владельцы вышеуказанных ресурсов ответят за свои действия в соответствии с российским законодательством, а другие издания будут тщательно проверять публикуемые сведения на достоверность», — следует из сообщения, размещенного на странице пресс-службы компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее стало известно о смене первых лиц в Bellingcat. Это произошло на фоне судебного процесса о публикации недостоверной информации о Пригожине, который предъявил иск к изданию. За деятельность компании будет отвечать Христо Грозев.