Журналисты The Sun отредактировали статью о возможном «вторжении» России на Украину

Британская газета The Sun исправила заголовок и текст статьи о «вторжении» России на Украину. Авторы изменили дату и точное время «нападения».

В первоначальной версии статьи было сказано, что три часа ночи является «возможным временем» для начала «вторжения». При этом авторы ссылаются на данные американской разведки. Сейчас в материале говорится, что ночь «прошла без происшествий».

«Россия готова вторгнуться на Украину в любое время с применением массированного ракетного удара и 200 000 военнослужащих, утверждает разведка США», — сказано в заголовке и вводном абзаце статьи.

Авторы также отметили, что холодное ясное небо над Киевом осталось безмолвным.

Российская сторона неоднократно опровергала сообщения о возможном «вторжении». Москва уверена, что ситуация используется для расширения НАТО на восток.