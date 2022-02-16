Немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Крах заявил, что обвинения России во «вторжении» на Украину не подтвердились, а реальная опасность заключается в вероятности нападения Киева на Донбасс.

Крах отметил, что сейчас Россия, как и заявляла ранее, отводит свои войска. Стало ясно, что многочисленные обвинения Кремля в подготовке «вторжения» оказались фейковыми.

Теперь понятно, что многочисленные заявления о том, что Россия вот-вот нападет, даже с упоминанием вторника или среды, 16 февраля, в качестве дня "Д", были абсолютно фальшивыми новостями, распространяемыми CNN и американскими СМИ и транслируемыми без вопросов или верификации в европейских СМИ», — сказал Крах РИА Новостям.

По мнению евродепутата, причиной развития военного конфликта может стать нападение Киева на ЛДНР. Интеграция Украины в НАТО и возобновление военных действий на Донбассе — это два опасных сценария, которые могут спровоцировать войну с Россией, подчеркнул Крах.

Ранее Госдума большинством голосов поддержала обращение Путину о признании ЛДНР. За проект проголосовал 351 депутат. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никто не остается безучастным к судьбе Донбасса.