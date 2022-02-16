Валиева выступит с показательным номером на Играх при условии получения медали

Российская фигуристка Камила Валиева будет участвовать в показательных выступлениях на Олимпиаде в Пекине, если попадет в тройку призеров.

Сборная России по фигурному катанию 7 февраля завоевала золото в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Спустя несколько дней Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что церемония награждения призеров и победителей командного турнира перенесена из-за положительного допинг-теста 15-летней фигуристки. Пробу Валиева сдала еще 25 декабря.

Итоги одиночных соревнований фигуристок на Олимпийских играх в Пекине будут считаться предварительными, если Камила Валиева войдет в тройку призеров. Об этом сообщили в МОК.