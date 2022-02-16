Иммунолог Крючков рассказал об опасном воспалении при коронавирусе

Часть пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, могут столкнуться с воспалением головного мозга. Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков.

Кандидат медицинских наук отметил, что подобная проблема проявляется лишь у малого числа пациентов, но она является крайне опасной для человека. Об этом он рассказал в интервью для портала URA.RU.

«При COVID у небольшого количества людей действительно наблюдается воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что на данный момент природа этого недуга остается неизвестна. Энцефалит может быть как с вирусным раздражителем, так и иметь вторичный иммунный характер. Напомним, эта группа заболеваний разделяется на ряд категорий, включая токсичные, аллергические, инфекционно-аллергические, вирусные, микробные, а также первичные и вторичные виды.