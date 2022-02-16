Результаты фигуристок на ОИ-22 будут предварительными в случае победы Валиевой

Итоги одиночных соревнований фигуристок на Олимпийских играх в Пекине будут считаться предварительными, если Камила Валиева войдет в тройку призеров. Об этом сообщили в МОК.

Если россиянка Камила Валиева займет призовое место, то все результаты одиночных соревнований фигуристок на ОИ-22 будут предварительными.

Ранее стало известно, что в результате допинг-теста в крови фигуристки Валиевой нашли запрещенный триметазидин. Все выводы по делу спортсменки являются неуместными, так как Спортивный арбитражный суд не провел полного разбирательства, заявил официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс.