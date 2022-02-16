NYT: дед фигуристки Валиевой рассказал CAS о приеме триметазидина

Дед фигуристки Камилы Валиевой предоставил на слушание ее дела видео, в котором заверил, что употреблял триметазидин. Об этом сообщает газета New York Times.

Родственник Валиевой показал в видео упаковку с лекарством. Мужчина отметил, что принимал триметазидин периодически, когда ему становилось плохо. Мать фигуристки в своих показаниях сообщила, что дед ежедневно сопровождал внучку на тренировки и оставался с ней до возвращения родительницы с работы. Между тем, Валиева принимала для улучшения работы сердца гипоксен, отметила мать спортсменки.

Положительный результат дала допинг-проба российской спортсменки, которая была взята в конце декабря прошлого года. Спортивный арбитражный суд решил допустить Валиеву до участия в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. В случае попадания российской фигуристки в тройку лучших, церемония награждения состоится лишь после окончания расследования ее дела.

Ранее СМИ сообщили, что в допинг-пробе 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой были обнаружены три средства, которые применяются для улучшения работы сердца: триметазидин, L-карнитин и гипоксен. Из этого списка лишь триметазидин является запрещенным препаратом для спортсменов.