Кадыров поддержал обращение Госдумы о признании независимости ДНР и ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал обращение Госдумы к президенту России Владимиру Путину о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Кадыров предположил, что Путин поддержит это решение. По словам главы Чечни, президент России является дальновидным и мудрым политиком. Он счел, что глава государства «обязательно совершит такой важный для наступления мира шаг». Кадыров поделился соответствующим заявлением в личном Telegram-канале.

Глава Чечни подчеркнул, что такое мнение поддерживает большинство жителей России. Признание независимости Донецка и Луганска «положит конец многолетнему противостоянию». Политик при этом отметил, что чеченцы понимают «чувство безысходности». По его мнению, жителей ЛНР и ДНР спасет лишь эта логическая точка.