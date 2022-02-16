Погребинский рассказал, зачем Штаты затеяли эвакуацию дипломатов из Киева

Соединенные Штаты Америки, раздувшие истерию вокруг якобы грядущего «российского вторжения» на Украину, заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей поверили в эту угрозу.
Об этом в разговоре с информационным ресурсом «Радиоточка НСН» рассказал украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По словам эксперта, именно ради того, чтобы все поверили в выдуманную Западом «российскую агрессию», американцы и их союзники призывают своих граждан «срочно» уезжать с Украины, а также организовывают эвакуацию своих посольств, перевозя дипломатов из Киева во Львов.
«Просто, если этого не сделать, будет понятно, что это все мистификация», — объяснил политолог.
При этом Михаил Погребинский отметил, что украинские бизнесмены и олигархи действительно спешно покидают страну, вывозя также за пределы Украины своих родственников. Кроме того, из страны уезжают иностранные дипломаты, но посольства продолжают работать. Просто происходит сокращение персонала.
Раздутая Западом истерия под названием «Путин нападет», по словам Погребинского, запустила на Украине процесс, предусматривающий определенный протокол действий.
По этому протоколу, странам Запада следует вывозить своих дипломатов и призывать граждан уехать. А если это не будет сделано, всем вокруг станет ясно, что имела место мистификация. Но американцам очень нужно, чтобы им все поверили.
Западные «друзья» Украины придумали беспроигрышную при любом раскладе схему с «российским вторжением», добавил киевский политолог.
«Если (президент РФ Владимир) Путин нападет — они были правы и все, что могли сделали. Украину защищать США не собираются, и они об этом предупреждали, а своих граждан и посольство — да. А если Путин не нападет, то они скажут: «Мы его напугали, поэтому он не напал»», — заключил Михаил Погребинский.
Напомним, ранее российское руководство неоднократно на разных уровнях опровергало сообщения западных политиков и СМИ о том, что Кремль якобы подготовил план «нападения на Украину», заявляя, что Москва не заинтересована в войне и не собирается ее начинать.