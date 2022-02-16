Погребинский рассказал, зачем Штаты затеяли эвакуацию дипломатов из Киева

Соединенные Штаты Америки, раздувшие истерию вокруг якобы грядущего «российского вторжения» на Украину, заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей поверили в эту угрозу.

Об этом в разговоре с информационным ресурсом «Радиоточка НСН» рассказал украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По словам эксперта, именно ради того, чтобы все поверили в выдуманную Западом «российскую агрессию», американцы и их союзники призывают своих граждан «срочно» уезжать с Украины, а также организовывают эвакуацию своих посольств, перевозя дипломатов из Киева во Львов.

«Просто, если этого не сделать, будет понятно, что это все мистификация», — объяснил политолог.

При этом Михаил Погребинский отметил, что украинские бизнесмены и олигархи действительно спешно покидают страну, вывозя также за пределы Украины своих родственников. Кроме того, из страны уезжают иностранные дипломаты, но посольства продолжают работать. Просто происходит сокращение персонала.

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

Раздутая Западом истерия под названием «Путин нападет», по словам Погребинского, запустила на Украине процесс, предусматривающий определенный протокол действий.

По этому протоколу, странам Запада следует вывозить своих дипломатов и призывать граждан уехать. А если это не будет сделано, всем вокруг станет ясно, что имела место мистификация. Но американцам очень нужно, чтобы им все поверили.

Западные «друзья» Украины придумали беспроигрышную при любом раскладе схему с «российским вторжением», добавил киевский политолог.

«Если (президент РФ Владимир) Путин нападет — они были правы и все, что могли сделали. Украину защищать США не собираются, и они об этом предупреждали, а своих граждан и посольство — да. А если Путин не нападет, то они скажут: «Мы его напугали, поэтому он не напал»», — заключил Михаил Погребинский.

Напомним, ранее российское руководство неоднократно на разных уровнях опровергало сообщения западных политиков и СМИ о том, что Кремль якобы подготовил план «нападения на Украину», заявляя, что Москва не заинтересована в войне и не собирается ее начинать.