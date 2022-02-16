Посол в Италии назвал беспредметными санкции в отношении России

Запад вводит санкционные пакеты в отношении России беспредметно. Ограничения не связаны с ситуацией вокруг Украины. Соответствующее заявление сделал российский посол в Италии Сергей Разов.

Разов уточнил, что после событий на территории Украины с 2013 года Евросоюз и США вводят против России санкции, которые приобрели «дурную инерцию». По словам посла, отсутствует какая-либо причинно-следственная связь между событиями вокруг Киева и беспредметными ограничениями. Дипломат выразил свою точку зрения насчет актуального вопроса во время интервью, которое транслировали 15 февраля в эфире на итальянском телеканале Rai.

Комментируя поставки газа России потребителям в Италии, Разов сообщил, что президент России Владимир Путин в своем заявлении заверил итальянского лидера Марио Драги в готовности увеличить их объемы в случае необходимости.