Потолок обрушился в квартире из-за протекающей крыши в Ленобласти

Протечка кровли спровоцировала обрушение потолка в Бокситогорском районе Ленобласти. Об этом сообщили в Telegram-канале «78 | НОВОСТИ».

Жильцы нескольких квартир этого дома в январе жаловались, что их в результате протечки кровли затопило ещё в середине января. Они обращались в коммунальные службы с просьбой решить проблему, однако им ответили, что необходимо подождать, так как крышу должны ремонтировать в 2022-2023 годы. Вероятно, план по ремонту был рассчитан неверно.

Спустя месяц после жалоб местных жителей на протечку крыши, в одной из квартир обрушился потолок. Информации о пострадавших нет.

Случаи с протекающей кровлей являются не являются редкостью даже в самом Петербурге. Недавно актер Андрей Ургант пожаловался, что обращался в УК из-за протечек с потолка в своей петербургской квартире на Литейном проспекте, однако его проигнорировали.

Проблема разрушения объектов культурного наследия стоит в Северной столице довольно остро, однако команда губернатора Александра Беглова не предпринимает никаких действий для решения этой ситуации.