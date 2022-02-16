Юшков: из-за ситуации на Украине газ в Европе может подорожать в десять раз

Энергетический кризис, который с осени 2021 года переживает Европа, может перейти на новый уровень в случае эскалации конфликта на Украине.

Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По словам эксперта, подземные газовые хранилища Европы постепенно пустеют, и европейцам может не хватить топлива до конца отопительного сезона, даже с учетом мягкой зимы. Из опустевших уже более чем на две трети хранилищ можно поднять все меньшие объемы газа, поэтому европейцам приходится докупать топливо на спотовых рынках, где цена на него держится на уровне 1000 долларов за тысячу кубометров.

Однако в случае, если из-за обострения напряженной ситуации на Украине против России будут введены анонсированные ранее жесткие экономические санкции, на которые Москва ответит контрмерами, цена на газ в Европе может вырасти и до 10 000 долларов за тысячу кубометров, допустил аналитик.

«Если сократятся объемы поставки газа в Европу, то, конечно, цены взлетят, и мы увидим там две тысячи, три тысячи, пять тысяч, десять тысяч долларов за кубический метр газа, если вообще не прекратятся, то вот такой порядок цифр. Будет глобальный энергетический шок, глобальный энергетический кризис. Ну вот будем надеяться, что до вот этого не дойдет», — объяснил Юшков.

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Также эксперт отметил, что пока на руку европейцам играет теплая погода, благодаря которой в разгар отопительного сезона у них в хранилищах еще остались побольше газа, чем было бы в случае морозной зимы. Кроме того, Китай, который осенью законтрактовал большое количество газа, теперь в условиях мягкой зимы тоже перепродает излишки на европейский рынок, заключил политолог.

Напомним, ранее Игорь Юшков заявил, что европейцы, испытывающие дефицит газа, могли бы получить недостающие объемы топлива по новому газопроводу «Северный поток – 2», который еще осенью был готов к началу эксплуатации. Однако Соединенные Штаты Америки прикладывают максимум усилий, чтобы этого не допустить.