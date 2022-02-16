Байден призвал россиян не бояться Украины и США

Американский лидер Джо Байден в своем выступлении призвал россиянам не бояться США, НАТО или Украины.

Трансляцию спецобращения вел Белый дом. Байден заявил, что США не угрожают россиянам и не хотят дестабилизации обстановки в России.

«Гражданам России: вы не наш враг. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной», — заявил Байден.

Украина и страны Запада в последнее время заявляют об обеспокоенности в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России возле границ страны. Российская сторона не раз отвергла подобные обвинения, заявляя, что не намерена на кого-либо нападать.