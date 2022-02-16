NYT: в допинг-пробе Валиевой обнаружили три средства для улучшения работы сердца

В допинг-пробе 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой были найдены три средства, которые применяются для улучшения работы сердца. Соответствующей информацией поделилось издание The New York Times.

По информации американской газеты, в допинг-пробе российской спортсменки были найдены триметазидин, L-карнитин и гипоксен. Из этого списка лишь триметазидин является запрещенным препаратом для спортсменов.

Валиева занимает лидирующую строчку по результатам короткой программы на Олимпийских играх в Пекине. В начале проката отечественная фигуристка сорвала тройной аксель, однако ей удалось справиться со всеми другими элементами. Спортсменка набрала 82,16 балла.

Спортивный арбитражный суд ранее отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU по допинговому скандалу с Валиевой. В результате фигуристку допустили к турниру.