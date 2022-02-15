Адвокат Козьменко упрекнула МОК в искажении фактов по делу Валиевой

Международный олимпийский комитет искажает факты и делает несправедливые заявления по отношению к фигуристке Камиле Валиевой. Об этом заявила партнер в швейцарской юридической фирме Schellenberg Wittmer, представляющей интересы россиянки, Анна Козьменко.

В интервью для РИА Новости правозащитница раскритиковала члена МОК Дениса Освальда. Он рассказал СМИ, что вещество, найденное в допинг-пробе спортсменки, оказалось в ее организме из-за продукта, который употреблял ее дедушка.

«С сожалением отмечу, что несмотря на эти факторы: конфиденциальность, статус Камилы как защищенного лица, некоторые международные спортивные чиновники взяли на себя смелость делать заявления в прессе по этому делу, в частности, искажающие факты и саму позицию Камилы Валиевой», — сказала Козьменко.

Она добавила, что комитет грубо нарушает действующие правила. Освальд поступил несправедливо по отношению к фигуристке.