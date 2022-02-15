Шугалей: Глава ПНЕ Дбейба поддерживает интересы западных элит в нефтяном секторе Ливии

Социолог и глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей, комментируя ситуацию в Ливии, объяснил почему Запад отчаянно стремится сохранить у власти премьер-министра нелегитимного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамида Дбейбу. По его мнению, политик необходим западным элитам для доступа к ливийской нефти.

«Я знаю, что на выборах Президента выдвинулись кандидаты, которые планировали провести реструктуризация Национальной Нефтяной Компании (ННК), фактически передать доли (акции) ННК населению Ливии с заранее оговоренными условиями о правилах владения акциями, что могло бы обеспечить безусловный базовый доход каждому ливийцу», — пояснил Шугалей.

По его словам, контроль над ННК ливийское государство имеет весьма формальный. С 2014 года компания фактически принадлежит Мустафе Саналле, многократно обвиненному в коррупции и сокрытии реальных доходов отрасли.

«Благодаря временщикам во власти уже многие годы Саналла занимается расхищением доходов от продажи нефти. Кроме того, транснациональные корпорации давно ищут возможность забрать ННК Ливии в свою собственность по коррупционным схемам. Предложенная инициатива по реструктуризации ННК должна была защитить нефтяную сферу страны от перехода в собственность транснациональным корпорациям и направить доходы от продажи ливийской нефти на пользу населения», — подчеркнул социолог.

Максим Шугалей считает совершенно очевидным тот факт, что Дбейба нужен Западу лишь для защиты и продвижения собственных интересов. Именно поэтому был сорваны выборы, на которых у Дбейбы не было шансов на победу. А теперь ООН отказывается признать законное избрание Палатой представителей нового главы исполнительной власти страны.