Соединенные Штаты Америки, играя на мировой политической арене против России, проигрывают в борьбе, которую они ведут на восточном фронте.

Об этом в беседе с изданием «Украина.ру» рассказал политолог Сергей Михеев, по словам которого усилия, которые Вашингтон прикладывает к тому, чтобы не допустить запуска в эксплуатацию нового российского газопровода «Северный поток – 2», работают на пользу только одной стране – Китаю.

Как напомнил эксперт, Москва и Пекин на протяжении уже многих лет развивают взаимовыгодное газовое сотрудничество, так как еще в 2004 году обе стороны осознали необходимость качественных изменений.

Де во время оранжевой революции стало ясно, что продолжение транзита голубого топлива в Европу через украинскую территорию – это дело политически рискованное, а значит Россия должна найти новые рынки сбыта газа и пути его продажи. В результате были реализованы такие проекты, как «Северный поток» и «Турецкий поток». Также Россия проложила по дну Балтийского моря газопровод «Северный поток – 2» напрямую к берегам Германии, но его запуску мешают американцы, которые в данном случае действуют на руку китайцам, так как дают им возможность выторговать у России более низкие цены на топливо.

«Китайцы спекулируют ситуацией с "Северным потоком", говорят: "о, да у вас там проблемы, поэтому нам нужна особая цена на газ", — объяснил Сергей Михеев. — Не знаю, понимают американцы или европейцы, но они, тормозя "Северный поток — 2", подыгрывают китайцам, усиления которых американцы так боятся. Но, на самом деле, они им косвенно помогают».

Федеральное агентство новостей /

Напомним, до конца 2024 года Россия будет продолжать осуществлять транзит газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в соответствии с условиями заключенного в декабре 2019 года пятилетнего контракта. А после того, как этот контракт закончится, транзит газа через Украину может быть продолжен при условии, что на топливо будет спрос в Европе, а также, что украинская ГТС будет оставаться в исправном состоянии. Об этом 15 февраля по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил президент РФ Владимир Путин.