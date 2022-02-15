Захарова: ответ России по гарантиям безопасности находится на последней стадии

Подготовка ответа России в адрес США и Североатлантического альянса по гарантиям безопасности находится на финишном этапе. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова в видео, опубликованном в ее Telegram-канале, сказала, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о скором распространении ответов Москвы по гарантиям безопасности. По словам представителя МИД, они в данный момент «в процессе завершения подготовки». Дипломат подчеркнула, что ответы будут «преданы гласности».

Президент России Владимир Путин ранее прокомментировал ответ Североатлантического альянса и США по гарантиям безопасности. По его словам, в ответе Запада имеются моменты, которые Москва готова обсуждать, в том числе РСМД и военную транспарентность.