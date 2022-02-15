Фетисов пожелал Валиевой удачи в борьбе за золото ОИ-2022

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о выступлении Камилы Валиевой в короткой программе пекинской Олимпиады.

Вячеслав Фетисов считает, что Камила Валиева является самой талантливой спортсменкой в истории женского одиночного катания. Экс-хоккеист сборной России заявил журналистам ТАСС, что очень переживал за воспитанницу заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе во время проката короткой программы и пожелал ей удачи в борьбе за победу на ОИ-2022.

«Преодолеть такие истории могут только сильные люди, поэтому я вдвойне рад за Камилу. Понимаю, через что ей приходится проходить. Надеюсь, что она так же успешно выступит в произвольной программе и завоюет золото», — подчеркнул Фетисов.

Во время ОИ-2022 стало известно, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат, пишет RT. CAS разрешил фигуристке поучаствовать в соревнованиях одиночниц, отклонив апелляции МОК и WADA о ее временном отстранении.