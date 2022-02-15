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Политолог Рар назвал две страны, которые могут забыть про скидку на российский газ

Европа и США
Политолог Рар назвал две страны, которые могут забыть про скидку на российский газ

Москва не раз указывала на тот факт, что РФ полностью выполняет все свои контрактные обязательства по поставам газа в Европу, но там все равно укоренилось мнение, что именно Россия виновна в газовом кризисе.

Об этом в интервью изданию «Народные Новости» рассказал немецкий политолог Александр Рар, по словам которого в Европе есть несколько особенно «отличившихся» стран, которые уже не смогут рассчитывать на долгосрочные партнерские отношения с РФ, а значит лишатся возможности покупать газ со скидкой.

Свое мнение Александр Рар высказал, комментируя заявление председателя Госсовета Италии Франко Фраттини о том, что Европа находится в сильной зависимости от российского газа, и поэтому ей крайне трудно вводить санкции против России.

Как отметил итальянский политик, необходимо всегда помнить о дипломатическом балансе. При этом Фраттини выразил надежду на то, что первый дипломатический шаг навстречу Европе сделает именно Кремль.

«Хорошо было бы президенту России сказать: «Наши энергетические поставки, которые до вчерашнего дня осуществлялись не только в Италию, но и в другие европейские страны, продолжатся в те же страны». То есть не делая различий между друзьями и не друзьями, — посоветовал председатель Госсовета Италии. — Это был бы дальновидный, лидерский, стратегический жест, который высоко оценили бы в Европе».

Политолог Рар назвал две страны, которые могут забыть про скидку на российский газ
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Однако, как напомнил Александр Рар, в европейских странах укоренилось мнение, что в газовом кризисе виновата Россия, которая отказалась увеличить поставки газа Европе, переживающей дефицит топлива. И хотя Москва уже много раз напоминала, что она полностью выполняет все контрактные обязательства перед европейскими потребителями, Европа заинтересована не в соглашениях с РФ, а в поставах российского газа на спотовый рынок, так как чем больше газа, тем ниже на него цена.

«Европа хочет сама решать: покупать или нет. Это борьба за структуру будущего рынка. Но Россия здесь в более сильном положении, поскольку, судя по всему, ближайшие десятилетия газ будет нужен ЕС, поэтому сейчас Брюссель, еще несколько недель назад говоривший, что всем нужно переходить на возобновляемые источники, видит — это невозможно», — отметил Рар.

Таким образом лучшей формой примирения и ухода от конфликтов между Россией и Европой является именно сотрудничество в газовой отрасли.

Политолог Рар назвал две страны, которые могут забыть про скидку на российский газ
ФБА «Экономика сегодня»  / ФБА «Экономика сегодня»

Но идея председателя Госсовета Италии о неразделении Европы на друзей и врагов звучит как утопия, ведь отдельные европейские страны уже сделали все, чтобы Москва больше не хотела с ними сотрудничать.

«Итальянец высказался дипломатично. У России есть своя логика. Со странами, которые смотрят на нее, как на партнера, готовы вкладываться в европейский бизнес, у РФ особенные отношения. Те же, кто ее все время ругает, например, Польша или Украина, которые пользуются транзитной монополией, чтобы мешать российско-европейскому бизнесу, просто не могут иметь хорошие отношения с Москвой», — объяснил политолог.

Ранее, напомнил Рар, Еврокомиссия предложила странам-членам Евросоюза перейти на централизованные закупки у России нужного им объема газа, чтобы иметь возможность контролировать рынок топлива и управлять им. Если эта инициатива будет одобрена, идея либерального газового рынка будет забыта, а Европа испытает на своем газовом бизнесе диктаторские функции.

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