Карраскаль пройдет медосмотр перед переходом в ЦСКА

Колумбийский футболист Хорхе Карраскаль Норман Капуозо в ближайшее время станет игроком московского ЦСКА.

Игрок аргентинского «Ривер Плейта» Карраскаль вылетел в Россию, чтобы пройти медосмотр перед переходом в ЦСКА. Соответствующую информацию в Twitter-аккаунте представил журналист Хуан Патрисио Балби. В ЦСКА пока не комментировали информацию о трансфере 23-летнего полузащитника.

Карраскаль является воспитанником колумбийского клуба «Мильонариос». В прошлом сезоне он провел 21 матч чемпионата Аргентины и забил три гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника, на счету которого девять игр в составе юношеской сборной Колумбии, в 6,2 миллиона евро.