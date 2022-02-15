Выпроводили за три часа: атомная подлодка США вторглась в воды России

Субмарина ВМС США зашла в территориальные воды России на четыре километра, сообщило Министерство обороны РФ. Атомную подлодку быстро обнаружили российские военные, но чтобы выпроводить незваных гостей потребовалось около трех часов, уточняет портал Avia.pro.

Неизвестно, как американская субмарина смогла подойти незамеченной к границам РФ и зайти в территориальные воды. Не исключено, что подводная лодка несколько дней выполняла на месте «поставленные задачи, связанные с проведением разведки», предполагают журналисты.

Однако ВМФ РФ успешно применил против субмарины «некие средства» и американское судно экстренно осуществило пуск ложной цели, покинув воды России.

«Несмотря на отсутствие каких-либо подробностей, специалисты полагают, что речь идет о применении вооружения, но не по самой подводной лодке, а вблизи ее месторасположения», — отмечается в статье.

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