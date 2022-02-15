Зампредседателя Воронежской гордумы заподозрили в хищении более 9 млн рублей

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере против зампредседателя Воронежской городской думы, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.

«В настоящее время вице-спикер гордумы задержан, допрошен следователем, свою вину он признал. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — отметила она.

По предварительным данным, в 2018 году чиновник получил от директора коммерческой компании, которая занималась строительством соцобъекта в Грибановском районе под Воронежем, 9 миллионов 200 тысяч рублей. Злоумышленник обещал оказывать содействие в своевременном приеме и оплате работ, хотя по факту не имел соответствующие полномочия. В настоящее время расследование продолжается.