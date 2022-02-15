Сборная России опустилась на девятое место в общем медальном зачете на ОИ в Пекине

Сборная России опустилась на девятое место в общем медальном зачете зимних Олимпийских игр в Пекине после 11 дней соревнований.

Сегодня на Олимпиаде в Пекине было разыграно девять комплектов медалей. Сейчас в общем зачете на первом месте расположилась команда Норвегии, спортсмены которой выиграли 12 золотых медалей.

На втором месте идет сборная Германии, у которой в активе девять золотых наград. Третью строчку занимает сборная США. Российская команда за время Олимпиады завоевала четыре золота, семь серебряных медалей и девять бронзовых.