Sohu: мастерство летчиков ВКС РФ вызывает у американцев чувство зависти

Американские военные летчики, жалуясь на маневры российских пилотов, просто пытаются скрыть свою зависть к недосягаемому мастерству коллег.

Об этом в материале для китайского издания Sohu рассуждают аналитики, которые отмечают, что Черное море традиционно является российской зоной влияния, и Москва считает этот регион «задним двором» России.

Именно поэтому Россия старается доминировать в акватории Черного моря, и ее позиции в регионе значительно усилились после возвращения в свой состав полуострова Крым.

Но, напоминают авторы Sohu, Черное море все-таи не является внутренним морем РФ и другие государства тоже имеют право направлять туда свои корабли.

«Военно-морской флот и авиация НАТО продолжают заходить в Черноморский регион, и с юридической точки зрения у России нет оснований отказывать в доступе, если, конечно, силы Альянса не вторгаются в территориальные воды России», — отмечают аналитики.

Но Россия, по их словам, никогда не ослабляет внимательного наблюдения за действиями иностранцев в Черном море, сохраняя постоянную готовность молниеносно отреагировать на провокационную или внештатную ситуацию.

Российским военным приходится строго контролировать все действия кораблей США в Черном море, так как они не могут допустить, чтобы американцы почувствовали себя в этом регионе вольготно и комфортно.

По мнению китайских аналитиков, в России придерживаются следующего взгляда на ситуацию: если у американских военных и есть право находиться в Черном море, операции в данном регионе не должны им легко даваться. В итоге американцы действительно все время жалуются на российских коллег, выполняющих опасные маневры.

wikipedia.org / Seaman Alyssa Weeks / Public Domain

Так год назад, американские эсминцы «Дональд Кук» и «Портер», которые вошли в Черное море, чтобы продемонстрировать свою решимость на фоне «усиленных военных действий РФ» в регионе, натерпелись страху из-за пролетевшего рядом с ними на малой высоте истребителя-бомбардировщика ВКС РФ Су-24.

Позже ВМС США опубликовали видеозапись инцидента.

«Российские летчики – благодаря своим навыкам пилотирования – могут пролетать над американскими военными кораблями буквально на высоте мачты», - с восхищением комментируют запись китайские аналитики.

Подобные маневры российские пилоты проводят, когда требуется отогнать приблизившиеся к российскому воздушному пространству самолеты-разведчики НАТО. Военные летчики ВКС РФ сближаются с коллегами из НАТО на несколько десятков метров, выполняя фигуры высшего пилотажа. А американские пилоты в ответ могут лишь жаловаться на то, что россияне выполняют слишком опасные маневры, так как, действительно, на таком расстоянии малейшая ошибка может закончится катастрофой.

Но, как отмечают китайские авторы, разве сами Соединенные Штаты Америки не отвечают российским боевым кораблям и самолетам тем же самым, если те приблизятся американским границам.

Единственная разница в том, что американские пилоты, отгоняя нарушителей от границ США, действуют не так профессионально.

Федеральное агентство новостей /

Таким образом, подводят итог аналитики Sohu, американские военные просто завидуют мастерству и профессионализму российских коллег. А маневры с опасным сближением являются обоюдной тактикой запугивания, которая в условиях реальной войны не используется. Если бы шел нестоящий воздушный бой, истребитель не мог бы подлететь к вражескому самолету так близко – его бы сбили еще при выходе на видимую дистанцию.