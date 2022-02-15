Политолог Кедми: Зеленский путает сцену с президентством

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор иногда путает, то ли он на сцене, то ли президент. Такое мнение высказал израильский политолог Яков Кедми.

Выступая с обращением к украинцам, президент допустил две оплошности. Кедми расшифровал выступление Зеленского и его слова о Донбассе. По мнению политолога, сам того не подозревая, украинский лидер слегка проболтался. Так, Зеленский внезапно заявил, что Донбасс будет возвращен на Украину дипломатическим путем.

«То есть до него дошло, что в рамках дискуссии с Западом и США президент России сказал несколько раз: если Украина попытается вернуть Донбасс военным путем — это война», — подчеркнул Кедми.

Хозяева объяснили Зеленскому, что расплачиваться за военные действия придется ему самому, а это нереально. После этого президент дал задний ход, говорит политолог. Второй оплошностью стало то, что Зеленский не уточнил, кто именно угрожает Украине войной, ведь на самом деле подобные тезисы продвигает не Россия, а США, заключил Яков Кедми.

Ранее сообщалось, что Россия в сфере безопасности будет действовать по плану в зависимости от обстановки, на которую влияют и другие страны. Об этом заявил президент Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает телеканал «360».