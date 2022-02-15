Хакеры с американскими IP-адресами устроили атаку на серверы ФАН

Серверы Федерального агентства новостей (ФАН) подверглись масштабной хакерской атаке предположительно с территории Соединенных Штатов Америки.

Из-за атаки произошел четырехдневный сбой работы сетевого издания ФАН. Также случилась потеря некоторых рабочих файлов, текстов публикаций, фотографий и видеоизображений.

В ходе восстановительных работ специалисты обнаружили IP-адрес (страна USA), с которого, вероятно, и совершались все вышеуказанные противоправные действия. Исходя из этого напрашивается вывод, что хакерская атака либо проводилась, либо координировалась с территории США.

Данный инцидент может оказаться не последним. Возможно, что в ближайшее время злоумышленники начнут выкладывать в Сеть фейковые новости, основанные якобы на найденных в архивах редакции материалах. В связи с этим руководство Федерального агентства новостей направило в ГУ МВД по Петербургу заявление, в котором попросило разобраться в сложившейся ситуации и привлечь виновных к уголовной ответственности.