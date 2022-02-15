Защитник сборной Дании по хоккею рассказал об особом настрое на матч ОИ с Россией

Хоккеист сборной Дании Оливер Лауридсен поделился ожиданиями от четвертьфинального матча мужского олимпийского турнира против России.

Оливер Лауридсен убежден, что его сборная может победить Россию в матче 1/4 финала пекинской Олимпиады и реабилитироваться за поражение во встрече группового этапа. Соответствующее мнение защитник датской сборной озвучил в разговоре с журналистами РИА Новости.

«В матче группового этапа со сборной России мы играли здорово, нам не хватило чуть-чуть, чтобы отнять очки у россиян. Думаю, нам нужно будет сыграть так же. Да, сборная России — это единственная команда, обыгравшая нас здесь. Думаю, четвертьфинал — подходящее время, чтобы отомстить», — подчеркнул Лауридсен.

Первая игра между сборными Дании и России завершилась победой команды Алексея Жамнова со счетом 2:0. Четвертьфинальный матч ОИ-2022 пройдет 16 февраля. Встреча плей-офф мужского хоккейного турнира начнется в 9 часов по московскому времени.