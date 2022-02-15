Латыпов извинился перед болельщиками за провальную концовку эстафеты на ОИ-2022

Биатлонист Эдуард Латыпов обратился к фанатам сборной России после провала в эстафете на Олимпиаде — 2022 в Пекине.

Латыпов объяснил, что не справился со своей работой и извинился перед фанатами за провальную концовку эстафеты.

«Не знаю, как я закрывал мишени после первых промахов. Все могло быть гораздо хуже», — передает слова биатлониста «Матч ТВ».

Напомним, российская команда лидировала всю гонку с преимуществом более 40 секунд, но из-за неудачной стрельбы Латыпову пришлось уйти на два штрафных круга.

Российские биатлонисты завоевали бронзовые награды по итогам эстафеты. Победителями стали норвежцы, серебро досталось французам.

Россия идет на девятом месте в медальном зачете на пекинских Играх-2022, в общей сложности у команды 20 наград, четыре из которых — золотые.