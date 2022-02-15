Путин: Россия будет действовать по своему плану в вопросе безопасности

Президент России Владимир Путин объяснил, каким образом Москва будет определять политику в сфере безопасности.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Путин сообщил, что Россия будет действовать согласно плану.

«А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Кто может ответить на то, как она будет складываться, реальная обстановка? Пока никто. Это зависит не только от нас», — пояснил президент России.

Российский лидер подчеркнул, что Москва готова к совместной работе и рассмотрению всех вопросов в комплексе без отрыва от основных российских предложений, реализация которых является безусловным приоритетом.

Ранее стало известно, что Россия обязательно опубликует реакцию на ответы США и НАТО, которые они прислали на предложения Москвы по безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.