Ученые Университета Аризоны предложили облучать пациентов с мигренью зеленым светом

Группа исследователей из Медицинского колледжа при Университете штата Аризона изучила влияние фототерапии на пациентов, страдающих от мигрени. Результаты исследования были опубликованы в издании Cephalalgia.

Эффективность фототерапии, подразумевающей облучение пациента светом различных цветов, была проверена учеными впервые, отметил профессор Мохаб Ибрагим. Согласно полученным учеными данным, облучение синим и зеленым светом оказывает положительное влияние на самочувствие живых существ, в частности лабораторных животных.

Ученые также проверили эффективность светового облучения при лечении пациентов с мигренью. Выяснилось, что ежедневное облучение зеленым светом позволило снизить интенсивность и частоту головных болей. Как отметили сами участники эксперимента, они стали испытывать мигрень в два раза реже.