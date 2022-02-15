Попытка найти замену российскому газу обернется заведомым проигрышем для Европы

Ведущие европейские страны выступают против разработки новых коллективных санкций против России, связанных с якобы готовящемся Москвой «нападением» на Украину, так как они рискуют столкнуться с нехваткой газа.

Об этом в беседе с RT рассказал заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, который прокомментировал заявления СМИ о том, что Соединенные Штаты Америки и Европа всерьез рассматривают вероятность того, что Россия в ответ на санкции может прекратить поставки газа европейским потребителям.

На эту тему ранее также высказался глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который допустил, что Россия может также остановить экспорт газа союзникам Соединенных Штатов – Японии и Южной Корее, которых Вашингтон настоятельно прости перенаправить в Европу часть своего сжиженного природного газа (СПГ).

По мнению Борреля, Японии и Южной Корее не останется ничего другого, кроме как согласится поделиться своими запасами топлива, так как они не могут отказать американским союзникам, от которых во многом зависят.

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Однако, как заявил по этому поводу Алексей Гривач, даже если американцы говорят своих союзников поделиться газом с Европой, они все же не смогут найти такие объемы газа, чтобы компенсировать европейцам потерю поставок из РФ.

Поэтому европейские государства выступают против введения против РФ нового жесткого пакета санкций из-за якобы запланированного «вторжения» на Украину.

«США и ЕС пытаются мобилизовать поставщиков и покупателей СПГ, чтобы они перенаправили уже законтрактованные объемы, поскольку увеличить предложение сейчас невозможно. Но ЕС и США не смогут насобирать сжиженного природного газа так много, чтобы покрыть все свои потребности в голубом топливе», — заявил аналитик.

В то же время Гривач выразил уверенность в том, что все домыслы Вашингтона на тему прекращения поставок российского газа в Европу – это спекуляции, так как Россия не собирается останавливать экспорт топлива.

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Россия, подчеркнул эксперт, заинтересована в том, чтобы продолжать сотрудничать с Европой на долгосрочных и сбалансированных условиях.

«Таков этот бизнес: у него большой инвестиционный цикл, инфраструктура строится на 30, а то и на 50 лет. Отказ РФ от поставок газа в ЕС — немыслимый сценарий. Ведь при таком раскладе последствия для всех будут крайне негативными», — уверенно заявил Гривач.

Напомним, ранее Москва неоднократно опровергала заявления западных политиков и СМИ о якобы готовящемся ею «вторжении» на Украину, подчеркивая, что России война не нужна, и она не собирается ее развязывать. В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никому не позволит пренебрегать интересами России.