Политолог Белашко при помощи анекдота объяснил ситуацию с фейковыми новостями Запада о России

Атаки западных СМИ на Россию можно сравнить с анекдотом про пьяного мужчину в луже. К такому выводу пришел политолог Сергей Белашко.

По мнению эксперта, президента США Джо Байдена могут даже номинировать на Нобелевскую премию мира. Подобное предположение он озвучил на пресс-конференции в медиацентре «Патриот». Также он вспомнил анекдот, который описывает сложившуюся в мире ситуацию.

«Ну смысл, знаете, анекдот такой про пьяного в луже, который кричит, хлопает руками по воде и спрашивают у него прохожие: "Что ты делаешь?". — "Крокодилов гоняю". — "Так их тут нет". — "Ну значит всех разгонял". То есть это логика, которая по сути дела беспроигрышна», — подчеркнул Белашко.

По его словам, США сейчас активно борется с вымышленной «агрессией» России, а когда окажется что ее не было, то для Запада подобное станет победой. Именно в связи с этим Байдена ожидает Нобелевская премия, уточнил эксперт.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Белый дом не подтвердил визит Байдена на Украину.