Онищенко заявил, что заболевший COVID-19 Жириновский слишком затянул с госпитализацией

Тяжелое состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заразившегося ранее коронавирусом, связано с длительным отказом от госпитализации. Таким мнением поделился доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко.

По словам эксперта, Жириновский мог бы избежать проблем со здоровьем, если бы вовремя решился обратиться за помощью к медикам и лечь в больницу на ранней стадии болезни.

«В данном случае почему он затянул с госпитализацией? Видимо, все-таки это связано с самооценкой личности, что эта хворь никак не может его коснуться», — заявил Онищенко в интервью kp.ru.

Академик отметил, что на отсутствие опасений перед COVID-19 у Жириновского могло повлиять избыточное использование средств профилактики инфекции. Однако ему не хватило самодисциплины и осторожности, уверен Онищенко. Если бы политик сразу лег в больницу, то речи о пневмонии и поражении легких сейчас бы не шло, а о его госпитализации и болезни мог бы вообще никто не узнать.