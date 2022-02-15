Тарасова оценила прокат российских фигуристок на личном турнире ОИ

Мастер спорта СССР Татьяна Тарасова отреагировала на промежуточные результаты выступлений по итогам короткой программы у одиночниц на Олимпийских играх в Пекине.

Лидером, несмотря на допинг-скандал, оказалась российская спортсменка Камила Валиева с результатом 82,16 балла. На втором месте разместилась ее соотечественница Анна Щербакова, получившая за свой чистый прокат 80,20 балла. Замкнула промежуточную тройку лидеров японская фигуристка Каори Сакамото. Она отстала от Щербаковой всего на 0,36 балла. Третья заявленная на участие в личном турнире зимних Игр россиянка Александра Трусова заняла четвертую позицию с результатом в 74,60 балла.

«Все девочки хороши! Красавицы! Места перед произвольной программой распределились так, как надо. Да, Камила сегодня совершила ошибку. Ничего страшного нет! Видела ее слезы. Собралась после стольких нервов, все сделала. Она — гениальная девочка», — передает слова Тарасовой «Чемпионат».

Напомним, ранее не до конца было известно, будет ли Валиева выступать на личном турнире. В декабрьской допинг-пробе девушки были обнаружены остатки запрещенного препарата. Только 14 февраля CAS огласил окончательное решение в пользу Камилы Валиевой, допустив ее до соревнований.