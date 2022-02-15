Американский пастор и консервативный активист Стивен Броден сравнил цензуру в США с рабством, беседуя с Мирой Тэрада, главой российского Фонда борьбы с репрессиями, основанного бизнесменом Евгением Пригожиным.

В интервью главе ФБР пастор подчеркнул, что американцы, желающие бороться за правду, должны придумывать новые способы обойти цензуру. Он напомнил о Гарриет Табмен, которая придумала так называемую Подземную железную дорогу и помогла освободить тысячи афроамериканцев от рабства.

«Именно это нам нужно сегодня, когда СМИ и публичные заявления контролируются. Мы должны быть изобретательными и находчивыми, мы не должны позволить им победить. И я скажу вам, что американцы изобретательные. Мы уже сейчас предпринимаем меры, чтобы обойти цензуру», — заявил Броден.

Активист отметил, что из-за жесткой цензуры проводить собрания и строить планы становится сложнее, так как возможности по взаимодействию с людьми ограничены, пишет ФАН. Стивен Броден и другие граждане, уставшие от текущего положения дел, ищут новые способы справиться с непростой ситуацией.