Критик Сергей Соседов назвал певицу Алину Паш заложницей «позорной» ситуации на Украине

Скандал с украинской певицей Алиной Паш, выигравшей отбор на Евровидение-2022, стал следствием «позорной общественно-политической ситуации» в ее стране. Такое мнение привел известный музыкальный критик Сергей Соседов.

Финалистка шестого сезона вокального шоу «X-Фактор» оказалась в центре скандала после того, как появилась информация о ее внесении в базу «Миротворца» как человека, «сознательно нарушившего границы Украины». Соседов, работавший с Паш в вокальном шоу, отметил, что Украина ведет себя отвратительно.

«Я рад, что Алина Паш едет на Евровидение. Это очень талантливая певица и прекрасная артистка. Сегодня Украина ведет себя отвратительно, и мне искренне жаль замечательных украинских артистов, ставших заложниками позорной общественно-политической ситуации в своей стране», — высказался Соседов в комментарии NEWS.ru.

Критик, работавший с Паш на полях «X-Фактора», в котором певица заняла третье место, подчеркнул, что она является талантливой исполнительницей.

Певица Алина Паш в ходе национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение» выступила с песней «Тени забытых предков». По результатам зрительского и судейского голосования артистка набрала 15 баллов из 16 возможных. В состав жюри при этом входили певицы Джамала и Тина Кароль, а также режиссер Ярослав Лодыгин.