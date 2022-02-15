Политолог Карасев: Байден склонен к тому, чтобы сдать Украину

Америка склоняется тому, чтобы окончательно сдать Украину, и уже фактически это сделала. Но этого Вашингтону мало, он хочет, что Киев это признал и с этим согласился.

Такое мнение, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, высказал киевский политолог Вадим Карасев, слова которого приводит НБН.

«Американский лидер склонен к тому, чтобы сдать нашу Родину. Практически они уже и так сдали ее. Но при этом хотят, чтобы официальный Киев это признал. Чтобы Украина самостоятельно приняла позицию моратория на вступление нашей страны в Организацию Североатлантического договора (НАТО) и Европейский Союз», — отметил Карасев.

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Также политолог прокомментировал недавнее резонансное высказывание украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко, который заявил, что, если Киев хочет «избежать войны», ему нужно будет отказаться от официального курса на вступление в НАТО, на что в Лондоне ответили, что поддержат это решение украинского руководства.

«Не зря ведь украинский посол в Лондоне сказал, что Украинское государство при определенных условиях может отказаться от курса в Североатлантический Альянс. По этой причине Штаты и пугают войной не так весь мир, как Украину, — отметил Карасев. — Глава Белого дома уже говорил, что не отправит войска США в нашу страну ни при каких условиях. А все те "Стингеры" и "Джавелины", которые Штаты передали нам – это очень хорошо, но этого недостаточно. Как следствие, официальный Киев не должен сбрасывать вероятность второго "Мюнхенского сговора"».

Напомним, в украинском Министерстве иностранных дел поспешили прокомментировать слова Пристайко о возможном отказе Киева от стремления к членству в НАТО, заявив, что этот курс государства прописан в Конституции страны, а слова посла «были вырваны из контекста».