Вице-премьер России Абрамченко заявила об увеличении бюджета на охрану лесов от пожаров

Федеральное финансирование на борьбу с лесными пожарами увеличат в регионах России в 2,4 раза. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Увеличение финансирования будет сопровождаться определением целевых показателей. Ответственность за них понесут губернаторы регионов, пишет телеканал «360».

«Увеличение финансирования влечет усиление ответственности за результат. И это должно быть закреплено юридически. Президентом поручено правительству уже в марте определить целевые показатели кардинального сокращения лесных пожаров для каждого региона отдельно и по России в целом», — рассказала Абрамченко.

Так, с 2022 года ежегодный объем субвенций из федерального бюджета увеличат с 6 млрд до 14,2 млрд рублей. Свыше 2 млрд рублей выделят на приобретение дополнительных единиц техники.