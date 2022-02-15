Лед реки Охты в Красногвардейском районе покрылся черной грязью

Жители Красногвардейского района Санкт-Петербурга пожаловались на «почернение» реки Охты в районе моста Энергетиков. По словам горожан, лед на реке покрылся слоем черной грязи.

Местные жители отмечают, что вероятнее всего потоки грязи вылились в Охту со стройплощадки. Представители пресс-службы Северо-Западного управления Росприроднадзора направили в Красногвардейский район инспекторов для проведения проверки.

«В рамках оперативного выезда установлено, что проводятся земляные работы по обустройству инженерных коммуникаций. В момент осмотра зафиксированы следы сброса со строительной площадки загрязненных стоков на снежный покров по берегу реки, а далее на ледовую поверхность водного объекта», — говорится в тексте сообщения пресс-службы ведомства.

В Росприроднадзоре подчеркнули, что окончательное решение по данной ситуации будет принято после проверки всех обстоятельств случившегося. Отмечается, что застройщику может грозить штраф в размере до 300 тысяч рублей.

Проблемы с экологией в Санкт-Петербурге также связаны с проведением мусорной реформы, стартовавшей 1 января 2022 года. Горожане жалуются, что отходы долгое время не вывозятся, а контейнерные площадки облюбовали переносчики опасных заболеваний — крысы. По мнению петербуржцев и экспертного сообщества, губернатор Александр Беглов не сумел обеспечить городу безболезненный переход на новую систему обращения с отходами.