Власти Казахстана рассматривают возможность повышения налога на майнинг криптовалют

Ставка налога на майнинг криптовалют может вырасти в Казахстане в десять раз и составить 10 тенге за кВт/ч . С таким предложением выступил министр национальной экономики республики Алибек Куантыров. Об этом, ссылаясь на местное издание ORDA, пишет РБК.

Чиновник отметил, что потребление электрической мощности легальными компаниями, занятыми добычей цифровых денег, достигает 640 МВт. При этом майнеры, по словам министра, получают электроэнергию у энергопроизводящих или нерегулируемых энергоснабжающих организаций напрямую.

«В этой связи министерством предлагается рассмотреть вопрос выделения отдельной группы потребителей энергопроизводящих организаций с целью установления для них более высоких тарифов, чем у других групп потребителей», — заявил Куантыров.

Налог на майнинг в Казахстане действует с 1 января 2022 года. Соответствующий закон был подписан президентом страны летом 2021 года.