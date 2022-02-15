Путин охарактеризовал происходящее в Донбассе как геноцид

Донбасс столкнулся с преднамеренным и систематическим уничтожением. К такому выводу пришел глава российского государства Владимир Путин.

По словам президента России, происходящее на данный момент в Луганской и Донецкой народных республиках можно назвать геноцидом. Соответствующее заявление он сделал на пресс-марафоне по итогам встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем.

«Позволю себе только добавить, что то, что происходит на Донбассе, это и есть геноцид», — отметил Путин.

Ранее телеканал «360» писал, что председатель КНР Си Цзиньпин должен был повлиять на российского лидера в вопросе деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.