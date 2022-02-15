Путин прокомментировал обращение Госдумы по вопросу признания ДНР и ЛНР

Российские депутаты тонко чувствуют избирателей, которые сочувствуют жителям ЛДНР. Соответствующее заявление сделал российский президент Владимир Путин.

Таким образом он прокомментировал обращение Госдумы по вопросу признания Донбасса.

«Мы должны сделать все для решения проблем Донбасса, но прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений», — подчеркнул глава российского государства.

Ранее сообщалось, что депутаты Государственной думы большинством голосов поддержали направление российскому президенту обращение о признании Донецкой и Луганской народных республик. Такие данные следуют из результатов голосования.